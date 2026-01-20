Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:56
25.060 -1,84%
Dow Jones 19:56
48.542 -1,66%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: andamento rialzista per Newmont

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Newmont
Balza in avanti la società mineraria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,79%.
Condividi
```