Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

New York: Prologis in rally

Migliori e peggiori
New York: Prologis in rally
(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nella distribuzione industriale, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prologis più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di Prologis evidenzia un declino dei corsi verso area 107,9 USD con prima area di resistenza vista a 110,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 106.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```