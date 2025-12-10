Milano
17:35
43.465
-0,25%
Nasdaq
19:46
25.586
-0,32%
Dow Jones
19:46
47.703
+0,30%
Londra
17:35
9.656
+0,14%
Francoforte
17:35
24.132
-0,13%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 20.02
Home Page
/
Notizie
/ New York: rally per LKQ
New York: rally per LKQ
Migliori e peggiori
,
In breve
10 dicembre 2025 - 18.00
Ottima performance per
LKQ
, che scambia in rialzo del 4,53%.
Condividi
Argomenti trattati
LKQ
(2)
Titoli e Indici
LKQ
+4,92%
