New York: scambi negativi per Trade Desk

società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie

Nasdaq 100

Trade Desk

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,33% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 54,52 USD. Supporto a 52,37. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 56,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)