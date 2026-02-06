Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:42
24.981 +1,76%
Dow Jones 18:42
49.881 +1,99%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

New York: scambi negativi per CoStar

Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che presenta una flessione del 2,90%.
