PALLADIUM del 18/08/2025

PALLADIUM del 18/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Risultato positivo per il metallo prezioso, che lievita dell'1,21%.

La situazione di medio periodo del palladio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.146,7. Supporto visto a quota 1.109,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.184,2.


