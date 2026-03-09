Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:56
24.641 -0,01%
Dow Jones 19:56
47.137 -0,77%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

PALLADIUM del 6/03/2026

Finanza
PALLADIUM del 6/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo prezioso, che conclude in progresso dello 0,46%.

Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.597,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.733,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.549,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
