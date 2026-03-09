PALLADIUM del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo prezioso, che conclude in progresso dello 0,46%.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.597,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.733,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.549,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)