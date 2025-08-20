Milano 9:34
42.882 -0,32%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:34
9.179 -0,11%
24.272 -0,62%

Cambi: euro a 171,19 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 171,19 yen alle 08:30
Euro a 171,19 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```