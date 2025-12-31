Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 20:45
25.346 -0,46%
Dow Jones 20:45
48.213 -0,32%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Cambi: euro a 184,08 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,08 yen alle 19:30
Euro a 184,08 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```