L'Oro risale a 3.344 dollari: snobba la pace in Ucraina e guarda a Jackson Hole

(Teleborsa) -, sostenuto da una serie di fattori, dopo aver scontato ieri la probabilità di una soluzione della crisi in Ucraina. Il metallo prezioso oggil'oncia dopo aver ceduto ieri uno 0,5% a 3.314,35 dollari. UNa prezzo che è ancora lontano da record raggiunto a 3.439 USD e ben al di sotto delle stime degli analisti.Ad esercitare pressioni sull'oro, negli ultimi giorni, hanno contribuito i, che si trascina ormai da tre anni. Dall'incontro in Alaska di Trump e Putin al vertice alla Casa Bianca: tutto sembra presupporre che sia la volta buona per giungere ad una pace duratura,. Di sicuro, l'effetto sul rpezzo dell'oro è depressivo, venendo meni il cosiddetto premio di guerra.è con il, in Wyoming. Un appuntamento di fine estate che riunisce le principali banche centrali e che, da qualche anno, è stato il trampolino di lancio per nuovi corsi della politica monetaria. Quest'anno, glipiù che mai sul Presidente della Fed, non solo per essere confortati circa un possibile, che il mercato già sconta con una probabilità dell'80%, ma anche per quello che concerne laalla sua poltrona. Ovviamente, una politica monetaria più accomodante o meno restrittiva, favorita anche dal rientro dell'inflazione, avrebbe effetti positivi sull'oro a scapito del dollaro.Frattanto, la banca d'affari, alzandole di 100 dollari sinoe di 200 dollari sinol'oncia. Le previsioni a lungo termine sul prezzo reale dell'oro sono state alzate da 2.200 a 2.800 dollari l'oncia, il che implica prezzi nominali intorno ai, al netto dell'inflazione.La banca continua ad aspettarsi chenei prossimi trimestri,verso la fine del prossimo anno o l'inizio del 2027. "I prezzi dovrebbero poi scendere, ma è", hanno aggiunto gli esperti di UBS, che vedono uno "scenario in cui, dopo un periodo di moderazione e stabilizzazione, l'oro si assesta a livelli significativamente più alti rispetto ai cicli precedenti"."In un contesto in cui il commercio globale e le relazioni politiche sono in continua evoluzione, i rischi macroeconomici sono elevati e i rischi geopolitici persistono, la diversificazione è più cruciale che mai", spiega il team di UBS, aggiungendo "riteniamo cheper gli investitorida questi rischi".