Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:18
25.117 -0,32%
Dow Jones 20:18
48.346 -0,23%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Oro: 4.305,99 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.305,99 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.305,99 dollari l'oncia (+0,08%) alle 19:30.
Condividi
```