Milano 9:37
42.865 -0,36%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:37
9.180 -0,11%
24.275 -0,61%

PALLADIUM del 19/08/2025

Finanza
PALLADIUM del 19/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta difficile quella del 19 agosto per il metallo prezioso, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 1.107.

Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.092,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.135,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.078,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```