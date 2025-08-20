PALLADIUM del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Seduta difficile quella del 19 agosto per il metallo prezioso, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 1.107.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.092,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.135,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.078,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)