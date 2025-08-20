Milano 9:37
42.865 -0,36%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:37
9.180 -0,11%
24.275 -0,61%

Petrolio a 62,27 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 62,27 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 62,27 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```