Milano 14:21
45.701 -0,07%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:21
10.138 -0,02%
Francoforte 14:21
25.442 +0,14%

Petrolio a 60,53 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,53 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 60,53 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```