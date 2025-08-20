Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:54
23.189 -0,84%
Dow Jones 20:54
44.911 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Petrolio a 62,76 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 62,76 dollari per barile alle 19:30.
