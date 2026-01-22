Milano
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 10.00
Petrolio a 60,46 dollari alle 08:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
22 gennaio 2026 - 08.30
Prezzo del greggio Wti a 60,46 dollari per barile alle 08:30.
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-0,17%
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto