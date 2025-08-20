Milano 9:38
42.871 -0,35%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:38
9.179 -0,11%
24.279 -0,59%

SILVER del 19/08/2025

Finanza
SILVER del 19/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Giornata difficile quella vissuta il 19 agosto per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 37,4.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 37,18. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 37,82 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
