SILVER del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Giornata difficile quella vissuta il 19 agosto per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 37,4.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 37,18. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 37,82 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,97.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)