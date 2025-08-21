Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Redcare Pharmacy N.V
, che mostra un decremento del 2,90%.
Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 93,87 Euro. Supporto stimato a 89,27. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 98,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)