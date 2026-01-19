Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Composto ribasso per Redcare Pharmacy N.V
, in flessione del 2,32% sui valori precedenti.
L'andamento di Redcare Pharmacy N.V
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Redcare Pharmacy N.V
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,08 Euro con area di resistenza individuata a quota 63,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)