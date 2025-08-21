Milano
17:35
43.013
+0,35%
Nasdaq
20:24
23.130
-0,51%
Dow Jones
20:24
44.799
-0,31%
Londra
17:35
9.309
+0,23%
Francoforte
17:35
24.293
+0,07%
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 20.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: movimento negativo per Edison International
New York: movimento negativo per Edison International
Migliori e peggiori
,
In breve
21 agosto 2025 - 20.00
Sottotono il
distributore di elettricità
, che passa di mano con un calo del 3,65%.
Condividi
Leggi anche
New York: profondo rosso per Edison International
New York: andamento rialzista per Edison International
New York: brillante l'andamento di Edison International
New York: calo per Edison International
Titoli e Indici
Edison International
-3,54%
Altre notizie
New York: movimento negativo per CF Industries Holdings
New York: in acquisto Charles River Laboratories International
New York: si muove a passi da gigante Charles River Laboratories International
New York: movimento negativo per Builders FirstSource
New York: movimento negativo per FedEx
New York: movimento negativo per Akamai Technologies