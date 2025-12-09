Edison, contratto con armatore Knutsen per noleggio a lungo termine di una nuova metaniera

Edison

(Teleborsa) -ha stipulato con l’armatore norvegese Knutsen OAS Shipping un contratto per ildi una nuova(GNL).La nave sarà realizzata da Hanwha Ocean nel cantiere navale di Geoje (Okpo), in Corea del Sud eLa nuova nave - fa sapere la società - si aggiungerà alla flotta in dotazione a Edison per la gestione e approvvigionamento dei carichi di GNL dei contratti long-term su base FOB (Free on Board), una componente che nei prossimi anni, in accordo alla strategia di transizione del Gruppo, è in crescita. Edison, infatti, dopo aver aperto per prima un canale di approvvigionamento stabile dagli Stati Uniti in virtù di un accordo del 2017, quest’anno ha annunciato la conclusione di un secondo contratto per l'acquisto di circa 0,7 MTPA di GNL, equivalenti a circa 1 miliardo di metri cubi all’anno, a partire dal 2028 e per un periodo fino a 15 anni da Shell International Trading Middle East Limited FZE.L’accordo consolida ulteriormente la partnership tra Edison e Knutsen, avviata nel 2018, e conferma la visione comune nello sviluppo di soluzioni energetiche efficienti e sostenibili.Oggi Edison, con contratti di importazione dal Qatar (6,4 miliardi di metri cubi), dalla Libia (4,4 miliardi di metri cubi), dall'Algeria (1 miliardo di metri cubi), dall'Azerbaigian (1 miliardo di metri cubi) e dagli Stati Uniti (1,4 miliardi di metri cubi), soddisfacendo il