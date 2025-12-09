Edison, contratto con armatore Knutsen per noleggio a lungo termine di una nuova metaniera

(Teleborsa) - Edison
ha stipulato con l’armatore norvegese Knutsen OAS Shipping un contratto per il noleggio a lungo termine
di una nuova nave da 174.000 mc per il trasporto di gas naturale liquefatto
(GNL).
La nave sarà realizzata da Hanwha Ocean nel cantiere navale di Geoje (Okpo), in Corea del Sud e supporterà le attività shipping di Edison a partire dal 2028
.
La nuova nave - fa sapere la società - si aggiungerà alla flotta in dotazione a Edison per la gestione e approvvigionamento dei carichi di GNL dei contratti long-term su base FOB (Free on Board), una componente che nei prossimi anni, in accordo alla strategia di transizione del Gruppo, è in crescita. Edison, infatti, dopo aver aperto per prima un canale di approvvigionamento stabile dagli Stati Uniti in virtù di un accordo del 2017, quest’anno ha annunciato la conclusione di un secondo contratto per l'acquisto di circa 0,7 MTPA di GNL, equivalenti a circa 1 miliardo di metri cubi all’anno, a partire dal 2028 e per un periodo fino a 15 anni da Shell International Trading Middle East Limited FZE.
L’accordo consolida ulteriormente la partnership tra Edison e Knutsen, avviata nel 2018, e conferma la visione comune nello sviluppo di soluzioni energetiche efficienti e sostenibili.
Oggi Edison importa in Italia oltre 14 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno
, con contratti di importazione dal Qatar (6,4 miliardi di metri cubi), dalla Libia (4,4 miliardi di metri cubi), dall'Algeria (1 miliardo di metri cubi), dall'Azerbaigian (1 miliardo di metri cubi) e dagli Stati Uniti (1,4 miliardi di metri cubi), soddisfacendo il 23% della domanda nazionale
.