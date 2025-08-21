Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:08
23.117 -0,57%
Dow Jones 18:08
44.734 -0,45%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: si concentrano le vendite su Dow

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Dow
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che mostra un decremento del 2,20%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dow rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23,34 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23,83. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 24,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```