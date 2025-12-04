Milano 16:57
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,01%

L'indice dei colossi USA esordisce a 47.888,16 punti

In breve, Finanza
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,01%, a quota 47.888,16 in apertura.
