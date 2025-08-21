Milano 9:50
43.030 +0,38%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:50
9.296 +0,08%
24.304 +0,11%

Oro: 3.334,52 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.334,52 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.334,52 dollari l'oncia (-0,42%) alle 08:30.
Condividi
```