Milano 11:55
46.782 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:55
10.360 -0,25%
Francoforte 11:55
25.021 +0,02%

Oro: 5.026,32 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 5.026,32 dollari alle 08:30
L'Oro vale 5.026,32 dollari l'oncia (-0,64%) alle 08:30.
Condividi
```