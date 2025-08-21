Milano 9:52
43.044 +0,42%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:52
9.294 +0,06%
24.302 +0,10%

SILVER del 20/08/2025

Finanza
SILVER del 20/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +1,36%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 37,52. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 38,16. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 38,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
