Milano 16:17
43.547 +1,24%
Nasdaq 16:17
23.529 +1,67%
Dow Jones 16:17
45.467 +1,52%
Londra 16:17
9.354 +0,48%
Francoforte 16:17
24.437 +0,59%

Cambi: euro a 1,1605 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1605 dollari alle 15:41
Euro a 1,1605 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```