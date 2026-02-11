Milano 9:27
46.664 -0,30%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:27
10.376 +0,21%
24.897 -0,36%

Cambi: euro a 1,1913 dollari alle 08:30

Euro a 1,1913 sul dollaro alle 08:30.
