Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:40
23.495 -0,01%
Dow Jones 19:40
45.348 -0,62%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Giornata positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude a 67,81.

Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 68,41. Supporto stimato a 66,61. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 70,21.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```