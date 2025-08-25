Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto
Giornata positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude a 67,81.
Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 68,41. Supporto stimato a 66,61. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 70,21.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)