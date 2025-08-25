Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:43
23.504 +0,03%
Dow Jones 19:43
45.367 -0,58%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Modesta la performance per indice spagnolo, che ha registrato un marginale guadagno a 15.396,8.

Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15.445,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15.300,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15.590,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```