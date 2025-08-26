Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Discesa moderata per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 25 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 43.157,7. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 42.188,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 41.937,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)