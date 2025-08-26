Francoforte: scambi negativi per Befesa

Befesa

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 2,50%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 27,61 Euro e supporto visto a quota 27,11. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 28,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)