Milano 13:06
46.373 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:06
10.424 +0,68%
Francoforte 13:06
24.948 -0,16%

Francoforte: scambi negativi per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Commerzbank
Seduta in ribasso per la banca tedesca, che mostra un decremento del 3,01%.
Condividi
```