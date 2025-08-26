New York: andamento sostenuto per Howmet Aerospace

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Howmet Aerospace
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 172,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 176,5. Il peggioramento di Howmet Aerospace
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 169,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)