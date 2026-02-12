New York: exploit di Howmet Aerospace

fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti

S&P-500

Howmet Aerospace

Howmet Aerospace

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,74%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 259,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 230. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 289,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)