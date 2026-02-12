Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:06
24.825 -1,49%
Dow Jones 20:06
49.617 -1,01%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: exploit di Howmet Aerospace

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,74%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Howmet Aerospace rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Howmet Aerospace è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 259,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 230. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 289,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
