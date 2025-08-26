Milano 14:03
42.744 -1,12%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:03
9.284 -0,40%
Francoforte 14:03
24.166 -0,44%

PALLADIUM del 25/08/2025

Finanza
PALLADIUM del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

In forte ribasso il metallo prezioso, che chiude la seduta con un disastroso -1,79%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.090,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.117,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.081,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
