SILVER del 25/08/2025

Finanza
SILVER del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Giornata poco mossa per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 25 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 39,01, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 38,02. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 40.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
