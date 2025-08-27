Milano 11:42
42.539 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:42
9.271 +0,06%
Francoforte 11:42
24.135 -0,07%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -2,18%.

Le implicazioni tecniche attuali del greggio mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 66,54. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 68,39. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 65,81.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```