Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -2,18%.
Le implicazioni tecniche attuali del greggio mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 66,54. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 68,39. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 65,81.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)