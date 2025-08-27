Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 21:38
23.550 +0,11%
Dow Jones 21:38
45.599 +0,40%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Cambi: euro a 171,492 yen alle 19:30

Euro a 171,492 sullo yen alle 19:30.
