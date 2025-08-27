Milano 15:26
42.429 -0,53%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:26
9.241 -0,27%
Francoforte 15:26
24.047 -0,44%

Francoforte: performance negativa per Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Delivery Hero
(Teleborsa) - Composto ribasso per Delivery Hero, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delivery Hero rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Delivery Hero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,59 Euro. Supporto visto a quota 23,41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 25,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```