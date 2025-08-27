Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:46
23.514 -0,05%
Dow Jones 18:46
45.494 +0,17%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: andamento negativo per SBA Communications

Retrocede il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America, con un ribasso del 3,09%.
