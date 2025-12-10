New York: risultato positivo per Charter Communications

società di servizi di comunicazione a banda larga

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,29%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 215,2 USD. Supporto visto a quota 206,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 224.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)