New York: risultato positivo per Charter Communications

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di servizi di comunicazione a banda larga, che avanza bene del 3,29%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Charter Communications evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Charter Communications rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di Charter Communications resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 215,2 USD. Supporto visto a quota 206,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 224.

