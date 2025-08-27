Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:47
23.517 -0,04%
Dow Jones 18:47
45.500 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: andamento sostenuto per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Workday
Balza in avanti il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,18%.
Condividi
```