Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 21:39
23.557 +0,13%
Dow Jones 21:39
45.608 +0,42%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: movimento negativo per EQT

New York: movimento negativo per EQT
Ribasso per il principale produttore americano di gas naturale, che presenta una flessione del 2,16%.
