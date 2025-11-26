Milano 16:53
New York: positiva la giornata per EQT

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale produttore americano di gas naturale, che lievita del 3,26%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EQT, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di EQT, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 59,33 USD. Primo supporto visto a 57,57. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 56,53.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
