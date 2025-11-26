New York: positiva la giornata per EQT

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale produttore americano di gas naturale
, che lievita del 3,26%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EQT
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di EQT
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 59,33 USD. Primo supporto visto a 57,57. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 56,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)