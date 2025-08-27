SILVER del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Seduta trascurata per il metallo prezioso, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 38,95. Primo supporto visto a 38,24. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 37,86.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)