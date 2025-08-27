Milano 11:52
42.542 -0,26%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:52
9.271 +0,06%
Francoforte 11:52
24.127 -0,11%

SILVER del 26/08/2025

Finanza
SILVER del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Seduta trascurata per il metallo prezioso, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 38,95. Primo supporto visto a 38,24. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 37,86.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
