Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Seduta positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che avanza bene e porta a casa un +0,76%.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 67,11. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 68,61. L'indebolimento del greggio è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 66,44.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
