Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:23
23.682 +0,49%
Dow Jones 19:23
45.573 +0,02%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Cambi: euro a 171,594 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 171,594 yen alle 19:30
Euro a 171,594 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```