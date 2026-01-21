Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:27
25.113 +0,50%
Dow Jones 20:27
48.798 +0,64%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Cambi: euro a 185,09 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,09 yen alle 19:30
Euro a 185,09 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```