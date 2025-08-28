Milano 17:12
42.443 +0,22%
Nasdaq 17:12
23.667 +0,43%
Dow Jones 17:12
45.480 -0,19%
Londra 17:12
9.212 -0,47%
Francoforte 17:12
24.049 +0,01%

Cambi: euro a 171,643 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 171,643 yen alle 15:41
Euro a 171,643 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```